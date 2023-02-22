Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона». Он принимает участие в тренировке команды

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Нападающий принимает участие в тренировке команды.

Напомним, 14 февраля капитан «Вашингтона» покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин умер после продолжительной болезни.

Следующий матч в НХЛ «Кэпиталс» проведут 24 февраля. Команда сыграет с «Анахаймом».