Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона». Он принимает участие в тренировке команды

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона».

Нападающий принимает участие в тренировке команды.

Напомним, 14 февраля капитан «Вашингтона» покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин умер после продолжительной болезни.

Следующий матч в НХЛ «Кэпиталс» проведут 24 февраля. Команда сыграет с «Анахаймом».

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12 комментариев

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thirdreichadmirer
Ответ Aleks01
Выйдет и положит хет трик уткам, в память о папе! И начнется серия побед столичных! 💪💪💪
Щас как выйдет и самосвал минусов припаркует
0
0
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Direct free kick
Ответ Youzhny23
последний шанс собраться щас , и выдать серию +- 8-10 победных игр , иначе в этом году без плей-офф. хватит всякой шляпе Детройтам сливать
2008, 2012, 2013 надо бы попробовать повторить
0
0
0
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Direct free kick
Ответ Ковид 07.10.52
Патриот вернулся на родину...
Тебе пустили обратно в израиль?
+4
0
+4
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Ковид 07.10.52
Патриот вернулся на родину...
+1
-7
-6
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Андрей Хенто
Надеюсь, что Александр будет силён духом и уйдёт с головой в хоккей, чтобы отвлечься от невосполнимой утраты. Ну и надо спасать сезон, давай Ови, нужно затащить команду в плэй-офф.
+1
-1
0
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Darkhan Darkhan
мужчина несмотря на все сложности к команде приехал,лучшую игру выдаст есть уверенность.Ну и гол посвятит тоже
+1
-1
0
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Youzhny23
последний шанс собраться щас , и выдать серию +- 8-10 победных игр , иначе в этом году без плей-офф. хватит всякой шляпе Детройтам сливать
+2
-1
+1
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Aleks01
Выйдет и положит хет трик уткам, в память о папе!
И начнется серия побед столичных!
💪💪💪
+6
-2
+4
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Мікалай Ланец
Вашингтон это вряд ли спасет. Сезон потерян.
+3
-3
0
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marchellinos
Надеюсь хорошая игра поможет уйти от грустных мыслей.
+9
-2
+7
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xn7w5zby8v
Соболезнования Александру!
+14
-3
+11
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Hivaga22
Саши очень не хватало. И дай Бог, чтобы он отвлёкся на игру от тяжёлых мыслей.
+26
-2
+24
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