Овечкин об отце: «Он отдал мне все свое здоровье, все свое время. В 2018 году это был и его Кубок Стэнли»

поделился воспоминаниями о своем отце .

15 февраля нападающий « » сообщил, что его отец ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Он отдал мне все. Все свое здоровье, все свое время. Он путешествовал со мной по всему миру и был на каждой тренировке, когда у него была возможность.

В 2018 году я вручил ему ? Это был классный момент, лучший момент с ним в моей жизни, если не считать моментов с детьми и семьей. Я думаю, что работа, которую он делал, время и здоровье – это был и его Кубок.

У него было отличное чувство юмора. Даже когда он не понимал людей, он всегда пытался что-то спросить. Людям, которые знают его, будет не хватать его улыбки. Им будет не хватать его энергии», – сказал Овечкин.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом