Овечкин об отце: «Он отдал мне все свое здоровье, все свое время. В 2018 году это был и его Кубок Стэнли»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Хоккей

Александр Овечкин поделился воспоминаниями о своем отце Михаиле Овечкине.

15 февраля нападающий «Вашингтона» сообщил, что его отец ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Он отдал мне все. Все свое здоровье, все свое время. Он путешествовал со мной по всему миру и был на каждой тренировке, когда у него была возможность.

В 2018 году я вручил ему Кубок Стэнли? Это был классный момент, лучший момент с ним в моей жизни, если не считать моментов с детьми и семьей. Я думаю, что работа, которую он делал, время и здоровье – это был и его Кубок.

У него было отличное чувство юмора. Даже когда он не понимал людей, он всегда пытался что-то спросить. Людям, которые знают его, будет не хватать его улыбки. Им будет не хватать его энергии», – сказал Овечкин.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом

6 комментариев

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Eliza77
Саня, отец гордился тобой! Ты - его награда !
+3
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Вадим Скорин
Овечкин капитан "Вашингтона" с 5 января 2010 года, команда одержала 588 побед в РС с этого дня. Страница перевернута, жизнь продолжается. Капитан должен вести за собой, характер у Александра есть. Самое время в этом сезоне, команде одержать юбилейную 600 - ю победу.
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Сергей Кузнецов
Хорошие слова, Александр...
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Darkhan Darkhan
так как отмечал Кубок Ови в фонтане кажется никто не праздновал
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Bashibuzuck
"Когда мы хороним своих родителей, мы прощаемся со своим прошлым, когда хороним своих детей, прощаемся со своим будущим"(c). Уверен, после этого Саня еще больше начнет ценить свою семью, своих детей, больше начнет заботиться о маме. Знаю о чем говорю, сам через это прошел
+6
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+6
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lightrip
❤️
+8
0
+8
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