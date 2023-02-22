Форвард СКА Волков: «Прошли чемпионат без значительных спадов. Летняя подготовка была очень квалифицированной»
Александр Волков высказался после победы СКА над «Куньлунем» (7:2).
– Отличный матч для болельщиков – много красивых голов. Хорошее окончание регулярки дома – и для игроков, и для фанатов, и для тренерского штаба.
– Сезон получился долгим – 68 матчей. Как выдержали?
– Летняя подготовка была очень квалифицированной. Считаю, что мы прошли чемпионат без значительных спадов. Конечно, было небольшое падение, но я не считаю, что это сильно сказалось на нас. А так – все за счет летних сборов, – сказал нападающий СКА.
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