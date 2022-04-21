Меркулов про NCAA: «В США не как в России, где, если ты хоккеист, можешь забить на учебу. Там без образования только в «Макдональдс» можно пойти»

Форвард системы «Бостона» Георгий Меркулов высказался о важности высшего образования в США.

– На кого учились и почему выбрали этот университет?

– Это был единственный для меня вариант, где была команда из высшего дивизиона, точнее конференции. Плюс это хороший университет, он входит в топ-50 лучших вузов мира, и у меня здесь были друзья, которые могли подсказать с учебой.

Я выбрал специальность «спортивная индустрия». Можно сказать, я выбрал самую легкую дисциплину. У меня в команде ребята учились и в бизнес-школе, и на врачей.

– В России очень мало известно об NCAA и университетском хоккее. Расскажите, как совмещали учебу и хоккей?

– Это непросто. В США ты сначала студент, а потом уже хоккеист. То есть там не как в России, где, если ты хоккеист, можешь забить на учебу. В NCAA игроки не получают зарплату, они учатся, а хоккей на втором плане.

Конечно, все в команде мечтают попасть в НХЛ, это цель каждого парня. Но также родители ребят настаивают на том, чтобы они учились, объясняя, что в НХЛ попадает маленький процент, поэтому нужно высшее образование. В Америке, если ты хочешь найти хорошую работу, то без образования никуда. Только в «Макдональдс» можешь пойти.

Учеба в университете занимает больше времени, чем лед. Вот каким было мое расписание: подъем в 7 утра, тренировка в зале, час льда. В 10-11 утра спорт закончен, часов с 12 начинаются классы в университете. Учишься до 5-6 вечера, потом репетиторы, домашняя работа. Получается, что учеба занимает практически весь день, катаешься ты только утром.

И сезон в NCAA идет только с октября по март. Все остальное время учишься, даже летом. Матчи по выходным: в пятницу и субботу, – сказал Меркулов.