Тренер вратарей «Авангарда» о беседе с Грубецом после начала СВО: «Очень длинный разговор. Все были в шоке, ведь это неординарная ситуация, с которой никто ранее не сталкивался»

Теги Авангард Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Политика Шимон Грубец Хоккей

Сергей Звягин рассказал о разговоре с Шимоном Грубецом после начала СВО.

«Для меня работа с Шимоном Грубецом – это просто тренерское счастье. У нас как-то очень быстро наладились отношения, мы были на одной волне, его нацеленность восхищала. Да и просто, когда человек приходит в команду и радуется как ребенок, что оказался в «Авангарде». Все новые вещи, которые мы начинали делать в тренировочном процессе, имели для него смысл, он впитывал все как губка и работал над каждой деталью.

В первый же вечер после начала СВО мне позвонил Волков и сказал, что, скорее всего, Грубец завтра уедет. Я сразу позвонил Шимону, и мы провели очень длинный разговор. Конечно, все были в шоке, ведь это такая неординарная ситуация, с которой никто никогда ранее не сталкивался.

Просто нужно было проговорить все это, и после двухчасовой беседы договорились с Шимоном, что на следующий день увидимся во дворце. Никаких пока решений, просто увидимся, начнем общаться, а там уже посмотрим. И в первые дни мы жили буквально от часа к часу, и так для большинства иностранцев. Потому что неизвестно было, в какую сторону будет развиваться ситуация.

Общались очень много, я с Шимоном по большей части, Хартли – с остальными легионерами. Боб был большим примером для них, так как он оказался с ними в одной лодке. Настоящий лидер, как и всегда, он достойно провел это время.

И, когда после второй игры с Казанью у нас было собрание с руководством и руководство дало всем иностранцам право выбора, Грубец сказал, что он просто не может оставить «Авангард» во время плей-офф», – сказал тренер вратарей «Авангарда». 

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3 комментария

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Рома Павлычев
Ждём Женю Аликина, уверен что Звягин его до уровня топ вратаря подтянет
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Рома Павлычев
Хоть Шимон и ушёл из-за такой ситуации, спасибо ему огромное за Кубок Гагарина. Стоял как стена. Последние 4 минуты финального матча тащил как бог вместе с Шарипзяновым.
Сейчас конечно с вратарями беда. Демченко очень нестабилен, а Мишурову почему то редко дают играть
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Андрей Березин
Потому что кого-то воспитали дома как мужчину, а кого-то как опасливого труса.
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-1
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