Сергей Звягин: «Жене-американке по 10 раз в день звонили, спрашивали, почему мы не уезжаем. Мишель сказала: «Лучше я буду всю жизнь с Сергеем в России, чем уеду и останусь без него»

рассказал, почему его жена-американка не уехала из России.

– и уговаривали в команде остаться?

– После начала спецоперации на Украине хоккей на несколько дней отошел на второй план. Никто не знал, что будет дальше.

Мы разговаривали с иностранцами каждый день. Я много общался с , Хартли – с каждым из легионеров. Руководство тоже встречалось с ребятами, давало им разного рода гарантии.

Но также говорилось, что у них есть право выбора. Понятно, что было большое влияние, давление извне и что решение уехать далось ребятам непросто. На момент, когда они его принимали, был самый пик паники, а это не лучшее время для решений.

Остальные иностранцы остались, а был примером. Он проявил себя как настоящий лидер, сказав, что нет такой ситуации, в которой он бы оставил команду.

У меня самого жена-американка. Ей по десять раз в день звонили родные из США и спрашивали, почему мы не уезжаем из России. У всех была паника.

В конце концов Мишель сказала: «Лучше я буду всю жизнь с Сергеем в России, чем уеду и останусь без него в случае, если он не сможет приехать». И эту тему закрыли.

Мы до сих пор в России и еще минимум месяц будем здесь. Потом надо будет все-таки навестить родных.

– Она уже считает себя наполовину русской?

– Конечно. У нас дети половину жизни провели в России, и Мишель здесь живет 14 лет, – сказал тренер вратарей .