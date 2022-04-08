Шимон Грубец: «Я не мог уехать из «Авангарда». Как бы потом смотрел ребятам в глаза? Решение далось тяжело, из Чехии давили»

объяснил, почему не уехал из по ходу плей-офф .

«Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Если бы я играл в защите или нападении, ситуация, наверное, была бы немного другой.

Но я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это бы стало большим ударом для команды. Я просто не мог так поступить, но решение далось тяжело.

В клубе не давили, но давили из Чехии. Но плюс ко всему у меня контракт на следующий год, если бы я уехал, пришлось бы платить неустойку. Было много причин, по которым я не мог уехать.

После второго матча с «Ак Барсом» легионеры собрались, в клубе хотели знать, остаемся мы или нет. Я сказал ребятам то же самое, что и вам – что это моя команда, и я должен быть с ней до конца.

В Чехии писали, что КХЛ держит легионеров в заложниках? Столько разных новостей, никогда не знаешь, что правда, а что нет. Поэтому я не читаю новостей. Говорю честно – мы не были заложниками в КХЛ. Но ситуация была тяжелой, если посмотреть контракты, у нас не было варианта уехать.

И вратарю тяжело бросить команду, очень непростая ситуация и очень непростой сезон. Но я очень рад, что жена с сыном уехали из России перед Олимпиадой», – сказал Грубец.