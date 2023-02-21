Панарин впервые за 8 игр остался без очков. У него 2 броска и 4 потери за 22:26 с «Виннипегом»
Артемий Панарин впервые за 8 игр остался без очков.
Форвард «Рейнджерс» завершил свою результативную серию из 7 игр (6+9 на отрезке) в матче с «Виннипегом» (1:4).
В текущем сезоне в активе россиянина 65 (18+47) очков в 57 играх.
Сегодня Панарин (22:26 – второе время в команде, 5:57 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, допустил 4 потери и сделал 2 перехвата.
1 комментарий