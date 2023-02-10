Бобровский – 2-й российский вратарь с 350 победами в НХЛ. Рекорд у Набокова – 353
Сергей Бобровский – 2-й российский вратарь с 350 победами в НХЛ.
Голкипер «Флориды» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1), отразив 33 броска из 34.
У него 350 побед в 624 матчах. Лучший результат среди российских вратарей в истории лиги у Евгения Набокова – 353 победы в 697 играх.
В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов (271 в 577) и Андрей Василевский (253 в 403).
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