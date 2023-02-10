Бобровский – 2-й российский вратарь с 350 победами в НХЛ. Рекорд у Набокова – 353

Теги рейтинги Флорида Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский – 2-й российский вратарь с 350 победами в НХЛ.

Голкипер «Флориды» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1), отразив 33 броска из 34. 

У него 350 побед в 624 матчах. Лучший результат среди российских вратарей в истории лиги у Евгения Набокова – 353 победы в 697 играх. 

В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов (271 в 577) и Андрей Василевский (253 в 403). 

4 комментария

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kudashkinaa@icloud.com
Сергей вторую игру очень качественно проводит после травмы.
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Tango442
И плюс, 4я новость подряд про российских киверов… Вася, Георгиев, Сорокин, и Бобр! Не всем сегодня повезло конечно )
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Tango442
Василевский этот рекорд надолго обновит
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Bulat89
Ну,скоро рекорд.Можно поздравлять)
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