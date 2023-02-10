Бобровский – 2-й российский вратарь с 350 победами в НХЛ. Рекорд у Набокова – 353

– 2-й российский вратарь с 350 победами в .

Голкипер «Флориды» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1), отразив 33 броска из 34.

У него 350 побед в 624 матчах. Лучший результат среди российских вратарей в истории лиги у – 353 победы в 697 играх.

В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), (271 в 577) и (253 в 403).