Депутат Заксобрания Омской области о словах Барбары Брыльской: «Их зомбоящик работает страшнее, чем наш. У хоккеистов-легионеров в России случается культурный шок»

Теги КХЛ Политика кино Хоккей

Депутат Заксобрания Омской области отреагировал на заявление Барбары Брыльской.

Глава фракции партии «Коммунисты России» в Заксобрании Омской области и ведущий «12-го канала» прокомментировал слова польской актрисы про Омск и Новосибирск.

«Старая польская актриса, которая снималась в нашем культовом фильме [«Ирония судьбы»], рассказала, что в России хорошо живут только Москва и Питер. А Омск и Новосибирск – это сплошная нищета. К слову, Брыльска, по-моему, у нас в Омске никогда и не была.  

Я не знаю, почему у нас все возбудились и начали снимать ролики, мол, ответим Барбаре Брыльске. Зачем ее в чем-то убеждать? Она очень своеобразный человек. Брыльска всегда голосовала за ультраправые националистические организации. В Польше есть много русофобов.

Польша – унитарная, не федеративная и антисемитская страна. Автономий малых народов нет. Польша уничтожала евреев в большей степени после того, как Красная Армия разгромила немецкую армию. Основные еврейские погромы проходили в сентябре 1945 года. Почитайте об этом подробнее.

В Польше очень страшный зомбоящик. Я иногда общаюсь с поляками, и они постоянно показывают мне иностранные продукты. То есть, им рассказывают, что у нас ничего нет. Зачем разочаровывать людей и доказывать обратное? Надо говорить, мол, у нас в домах у каждого по три медведя, которые пьют водку и играют на балалайке. Не нужно с ними спорить.

Пример хоккеистов-легионеров, которые приезжают в КХЛ? У них случается культурный шок, потому что их зомбоящик работает страшнее, чем наш. Одурачивание идет страшнее, чем наше», – приводит слова Владимира Казанина «МК в Омске» со ссылкой на телеграм-канал политика.

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5 комментариев

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гилберт
Ответ goshforever
Не припомню особого культурного шока ни у чехов, ни у финнов, которые годами массово играли в КХЛ. У шведов проскакивало, но они действительно с Россией слабо соприкасаются совсем в своей стране.
Помню настоящий культурный восторг у шведских игроков Зоркого оставила поездка в Первоуральск. С отелем что то не срослось и Зоркий в минус 30 отправился за город разыскивать какой то там пансионат. В кромешной тьме под непрекращающийся мат начальника команды хоккеисты добрались наконец до места. Туалет был на этаже общий, раковина разломлена пополам и в ней лежал огромный кусок хозяйственного мыла, размером с баскетбольный мяч. Шведы с истерическим смехом снимали всё это на камеру.
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Iuasamotu
Польская артистка, фактически сделала этот фильм, благодаря провидческому таланту Рязанова, который тоже осудил бы сегодняшнее умопомешательство своей страны. Но у патриотов, главной героиней Иронии... стали нелепые эпизодические артистки, которые сейчас поддерживает убийство поклонников этого легендарного киношедевра.
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ftw2002@yandex.ru
У нас работает страшный зомбоящик, но у них страшнее! Ух, успокоил, а то я уже начал побаиваться...
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Игорь Васильев
На удивление адекватный ответ от депутата
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goshforever
Не припомню особого культурного шока ни у чехов, ни у финнов, которые годами массово играли в КХЛ.
У шведов проскакивало, но они действительно с Россией слабо соприкасаются совсем в своей стране.
+4
0
+4
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