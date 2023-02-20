Депутат Заксобрания Омской области о словах Барбары Брыльской: «Их зомбоящик работает страшнее, чем наш. У хоккеистов-легионеров в России случается культурный шок»

Депутат Заксобрания Омской области отреагировал на заявление Барбары Брыльской.

Глава фракции партии «Коммунисты России» в Заксобрании Омской области и ведущий «12-го канала» прокомментировал слова польской актрисы про Омск и Новосибирск.

«Старая польская актриса, которая снималась в нашем культовом фильме [«Ирония судьбы»], рассказала, что в России хорошо живут только Москва и Питер. А Омск и Новосибирск – это сплошная нищета. К слову, Брыльска, по-моему, у нас в Омске никогда и не была.

Я не знаю, почему у нас все возбудились и начали снимать ролики, мол, ответим Барбаре Брыльске. Зачем ее в чем-то убеждать? Она очень своеобразный человек. Брыльска всегда голосовала за ультраправые националистические организации. В Польше есть много русофобов.

Польша – унитарная, не федеративная и антисемитская страна. Автономий малых народов нет. Польша уничтожала евреев в большей степени после того, как Красная Армия разгромила немецкую армию. Основные еврейские погромы проходили в сентябре 1945 года. Почитайте об этом подробнее.

В Польше очень страшный зомбоящик. Я иногда общаюсь с поляками, и они постоянно показывают мне иностранные продукты. То есть, им рассказывают, что у нас ничего нет. Зачем разочаровывать людей и доказывать обратное? Надо говорить, мол, у нас в домах у каждого по три медведя, которые пьют водку и играют на балалайке. Не нужно с ними спорить.

Пример хоккеистов-легионеров, которые приезжают в КХЛ? У них случается культурный шок, потому что их зомбоящик работает страшнее, чем наш. Одурачивание идет страшнее, чем наше», – приводит слова Владимира Казанина «МК в Омске» со ссылкой на телеграм-канал политика.