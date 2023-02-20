«Чикаго» не будет обменивать Тэйвса из-за ситуации с его здоровьем

«Чикаго» не будет обменивать Джонатана Тэйвса в нынешнем сезоне.

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон сообщил, что игрока не обменяют из-за ситуации с его здоровьем.

Ранее Тэйвс рассказал, что все еще борется с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа.

Дедлайн обменов в НХЛ намечен на 3 марта.

«Мы будем работать с ним и поддерживать его во всем, что ему нужно, чтобы убедиться, что он чувствует себя хорошо, чувствует себя сильным и может вернуться на лед.

Мы будем смотреть день за днем, но надеемся, что он еще сможет сыграть здесь в будущем», – сказал Дэвидсон.