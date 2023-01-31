«Бостон», «Колорадо», «Виннипег» и «Каролина» – потенциальные претенденты на Тэйвса по версии Sportsnet

Теги Бостон Каролина Чикаго Колорадо НХЛ Джонатан Тэйвс Виннипег Хоккей

Названы четыре потенциальные команды, в которые может перейти Джонатан Тэйвс.

Контракт 34-летнего нападающего с кэпхитом 10,5 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона. Джонатан – трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Sportsnet включил «Бостон», «Каролину», «Колорадо» и «Виннипег» в список клубов, которые могут совершить сделку по переходу Тэйвса.

Издание объяснило, по какому формату может состояться обмен игрока и предложил варианты трейдов.

1. «Чикаго» потребуется удержать 50% зарплаты Тэйвса – это 5,25 млн долларов.

2. Сделка, скорее всего, потребует участие третьей команды. Третья команда должна удержать за собой 50% оставшихся 5,25 млн долларов от кэпхита игрока – 2,625 млн долларов.

3. В таком случае итоговым пунктом назначения Тэйвcа будет команда, у которой доступно в платежной ведомости 2,625 миллиона долларов.

Первый вариант:

«Бостон» получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Бостона» в первом раунде 2023 года, удержание 50% зарплаты;

 «Анахайм» получает выбор «Бостона» в пятом раунде 2023 года, удержание 50% зарплаты.

Второй вариант:

«Каролина» получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Каролины» в первом раунде в 2023 году, удержание 50% зарплаты;

«Анахайм» получает: выбор «Каролины» в пятом раунде в 2023 году, удержание 50% зарплаты.

Третий вариант:

«Колорадо» получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Колорадо» в первом раунде в 2023 году и в пятом раунде в 2025 году, удержание 50% зарплаты.

Четвертый вариант:

«Виннипег» получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Виннипега» в 1-м раунде в 2023 году и 5-й выбор в 2025 году, удержание 50% зарплаты.

10 комментариев

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Дима Миронов
5 раунд слишком мало за удержание, думаю 3 раунд минимум
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Беня_Финитас
объясните , чем эти пики так ценны ? 1) там ведь я так понимаю лотерея ? не всегда возьмешь кого хочешь ? 2) это же не готовый хоккеист , а в лучшем случае через пару лет 3) неизвестно как талантливый молодняк адаптируется к взрослому хоккею , может вообще -никак .
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j_jms
Для Колорадо это 2-я тройка, для остальных третья. Если Колорадо не возьмет, то за эту компенсацию остальным он точно не нужен. Должна быть скидка.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ hhlg
Картер в Питтсбурге скорее мучается в этом сезоне, но он и старше конечно ;)
Я не про этот сезон ,а когда он перешёл сразу после травмы
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hhlg
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Неизвестно он относительно молодой Может он просто в Чикаго не желает перестраиваться Вон пример Картер из Лос Анджелеса думали уже все ,а он в Питтсбурге до сих пор себе играет
Картер в Питтсбурге скорее мучается в этом сезоне, но он и старше конечно ;)
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Сергей Орлов
В Денвер будет оптимально.
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Белый офицер
Бостон и так возрастной, куда им еще Тейвса?! )) Колорадо самое то.
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Федя-гол
Ответ NeSt274
Коллеги, ну бред же! Не стоит нынешний Тэйвз первого пика ни при каких раскладах
ну 30-й пик вполне можно и отдать
+1
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+1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ NeSt274
Коллеги, ну бред же! Не стоит нынешний Тэйвз первого пика ни при каких раскладах
Неизвестно он относительно молодой
Может он просто в Чикаго не желает перестраиваться
Вон пример Картер из Лос Анджелеса думали уже все ,а он в Питтсбурге до сих пор себе играет
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NeSt274
Коллеги, ну бред же! Не стоит нынешний Тэйвз первого пика ни при каких раскладах
+3
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+3
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