«Бостон», «Колорадо», «Виннипег» и «Каролина» – потенциальные претенденты на Тэйвса по версии Sportsnet
Названы четыре потенциальные команды, в которые может перейти Джонатан Тэйвс.
Контракт 34-летнего нападающего с кэпхитом 10,5 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона. Джонатан – трехкратный обладатель Кубка Стэнли.
Sportsnet включил «Бостон», «Каролину», «Колорадо» и «Виннипег» в список клубов, которые могут совершить сделку по переходу Тэйвса.
Издание объяснило, по какому формату может состояться обмен игрока и предложил варианты трейдов.
1. «Чикаго» потребуется удержать 50% зарплаты Тэйвса – это 5,25 млн долларов.
2. Сделка, скорее всего, потребует участие третьей команды. Третья команда должна удержать за собой 50% оставшихся 5,25 млн долларов от кэпхита игрока – 2,625 млн долларов.
3. В таком случае итоговым пунктом назначения Тэйвcа будет команда, у которой доступно в платежной ведомости 2,625 миллиона долларов.
Первый вариант:
«Бостон» получает: Джонатана Тэйвса;
«Чикаго» получает: выбор «Бостона» в первом раунде 2023 года, удержание 50% зарплаты;
«Анахайм» получает выбор «Бостона» в пятом раунде 2023 года, удержание 50% зарплаты.
Второй вариант:
«Каролина» получает: Джонатана Тэйвса;
«Чикаго» получает: выбор «Каролины» в первом раунде в 2023 году, удержание 50% зарплаты;
«Анахайм» получает: выбор «Каролины» в пятом раунде в 2023 году, удержание 50% зарплаты.
Третий вариант:
«Колорадо» получает: Джонатана Тэйвса;
«Чикаго» получает: выбор «Колорадо» в первом раунде в 2023 году и в пятом раунде в 2025 году, удержание 50% зарплаты.
Четвертый вариант:
«Виннипег» получает: Джонатана Тэйвса;
«Чикаго» получает: выбор «Виннипега» в 1-м раунде в 2023 году и 5-й выбор в 2025 году, удержание 50% зарплаты.
Может он просто в Чикаго не желает перестраиваться
Вон пример Картер из Лос Анджелеса думали уже все ,а он в Питтсбурге до сих пор себе играет