«Бостон», «Колорадо», «Виннипег» и «Каролина» – потенциальные претенденты на Тэйвса по версии Sportsnet

Названы четыре потенциальные команды, в которые может перейти .

Контракт 34-летнего нападающего с кэпхитом 10,5 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона. Джонатан – трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Sportsnet включил « », «Каролину», « » и « » в список клубов, которые могут совершить сделку по переходу Тэйвса.

Издание объяснило, по какому формату может состояться обмен игрока и предложил варианты трейдов.

1. «Чикаго» потребуется удержать 50% зарплаты Тэйвса – это 5,25 млн долларов.

2. Сделка, скорее всего, потребует участие третьей команды. Третья команда должна удержать за собой 50% оставшихся 5,25 млн долларов от кэпхита игрока – 2,625 млн долларов.

3. В таком случае итоговым пунктом назначения Тэйвcа будет команда, у которой доступно в платежной ведомости 2,625 миллиона долларов.

Первый вариант:

«Бостон» получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Бостона» в первом раунде 2023 года, удержание 50% зарплаты;

«Анахайм» получает выбор «Бостона» в пятом раунде 2023 года, удержание 50% зарплаты.

Второй вариант:

« » получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Каролины» в первом раунде в 2023 году, удержание 50% зарплаты;

«Анахайм» получает: выбор «Каролины» в пятом раунде в 2023 году, удержание 50% зарплаты.

Третий вариант:

«Колорадо» получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Колорадо» в первом раунде в 2023 году и в пятом раунде в 2025 году, удержание 50% зарплаты.

Четвертый вариант:

«Виннипег» получает: Джонатана Тэйвса;

«Чикаго» получает: выбор «Виннипега» в 1-м раунде в 2023 году и 5-й выбор в 2025 году, удержание 50% зарплаты.