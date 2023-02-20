Тэйвс о проблемах со здоровьем: «Все еще борюсь с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа»

сообщил, что состояние здоровья в настоящее время не позволяет ему играть.

Нападающий не выступает с 29 января.

«Прежде всего, спасибо болельщикам и всем тем, кто выразил беспокойство по поводу моего отсутствия.

Я все еще борюсь с симптомами длительного коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа.

Было действительно сложно играть с этими симптомами. За последние несколько недель дело дошло до того, что у меня не было другого выбора, кроме как отступить и сосредоточиться на том, чтобы стать здоровым.

Я благодарен за терпение и поддержку своим товарищам по команде, тренерскому штабу и всей организации «Блэкхокс», – говорится в заявлении капитана « ».

Напомним, Тэйвс пропустил сезон-2020/21 из-за синдрома хронического воспалительного ответа.

В нынешнем сезоне он провел 46 матчей в и набрал 28 (14+14) очков.