Тэйвс о проблемах со здоровьем: «Все еще борюсь с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа»
Джонатан Тэйвс сообщил, что состояние здоровья в настоящее время не позволяет ему играть.
Нападающий не выступает с 29 января.
«Прежде всего, спасибо болельщикам и всем тем, кто выразил беспокойство по поводу моего отсутствия.
Я все еще борюсь с симптомами длительного коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа.
Было действительно сложно играть с этими симптомами. За последние несколько недель дело дошло до того, что у меня не было другого выбора, кроме как отступить и сосредоточиться на том, чтобы стать здоровым.
Я благодарен за терпение и поддержку своим товарищам по команде, тренерскому штабу и всей организации «Блэкхокс», – говорится в заявлении капитана «Чикаго».
Напомним, Тэйвс пропустил сезон-2020/21 из-за синдрома хронического воспалительного ответа.
В нынешнем сезоне он провел 46 матчей в НХЛ и набрал 28 (14+14) очков.
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