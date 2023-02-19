Шевченко о драках в КХЛ: «Возможно, дисквалифицировать будут после третьей потасовки. Менеджерам предложат такое изменение»

сообщил, что в Фонбет Чемпионате КХЛ могут изменить наказания за драки.

«Хорошая новость для любителей драк в КХЛ. Вполне возможно, что отношение к потасовкам в лиге немного поменяется.

Сейчас второй бой, даже честный – это дисквалификация на одну игру. Возможно, теперь наказывать на матч будут после третьей драки. Или вообще заменять дисквалификацию штрафом (чуть ли не по выбору хоккеиста).

По крайней мере, менеджерам будет предложено такое изменение, а они уж решат – стоит ли что-то менять.

Моя позиция: драки один на один не должны наказываться дополнительно, ведь игрокам дают по пять минут, а за второй бой в матче удалят до конца», – написал журналист «Спорт-Экспресса».