Шевченко о драках в КХЛ: «Возможно, дисквалифицировать будут после третьей потасовки. Менеджерам предложат такое изменение»

Теги дисквалификации драки КХЛ правила Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что в Фонбет Чемпионате КХЛ могут изменить наказания за драки.

«Хорошая новость для любителей драк в КХЛ. Вполне возможно, что отношение к потасовкам в лиге немного поменяется.

Сейчас второй бой, даже честный – это дисквалификация на одну игру. Возможно, теперь наказывать на матч будут после третьей драки. Или вообще заменять дисквалификацию штрафом (чуть ли не по выбору хоккеиста).

По крайней мере, менеджерам будет предложено такое изменение, а они уж решат – стоит ли что-то менять.

Моя позиция: драки один на один не должны наказываться дополнительно, ведь игрокам дают по пять минут, а за второй бой в матче удалят до конца», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

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2 комментария

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marshal .masha
Ответ yulay
поддерживаю некоторое смягчение правил в отношении драк: нужно оставить пространство для тех, кто вступает в драки по необходимости. Это часть игры, которая в последнее время превращается в балет.
Шевченко прав, если честный бой, то зачем наказывать, игроки и так пять минут получают. Игра мужская, а правила, как для барышень. Особенно нелепым смотрятся дополнительные наказания , когда игроки вступаются за партнёров, против которых сыграли грязно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yulay
поддерживаю некоторое смягчение правил в отношении драк: нужно оставить пространство для тех, кто вступает в драки по необходимости. Это часть игры, которая в последнее время превращается в балет.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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