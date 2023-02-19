Грецкий получил матч-штраф за удар Юдина локтем в матче «Амур» – «Ак Барс». Воронков и Радулов заступились, была драка

Вячеслав Грецкий получил матч-штраф в матче «Амур» – « », на льду возникла стычка.

В середине первого периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ форвард « » жестко встретил защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина локтем в голову.

Защитник казанцев покинул площадку, а на льду вспыхнула потасовка. За партнера по команде вступились и . Воронков подрался с Грецким, в итоге оба получили по 5 минут штрафа.

Радулову выписали 2 минуты за грубость, Грецкий получил матч-штраф.

Победа в матче осталась за казанцами – 4:0.