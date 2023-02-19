Грецкий получил матч-штраф за удар Юдина локтем в матче «Амур» – «Ак Барс». Воронков и Радулов заступились, была драка

Теги Ак Барс Амур драки Александр Радулов КХЛ Дмитрий Юдин Вячеслав Грецкий Дмитрий Воронков Хоккей

Вячеслав Грецкий получил матч-штраф в матче «Амур» – «Ак Барс», на льду возникла стычка.

В середине первого периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ форвард «Амура» Вячеслав Грецкий жестко встретил защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина локтем в голову.

Защитник казанцев покинул площадку, а на льду вспыхнула потасовка. За партнера по команде вступились Дмитрий Воронков и Александр Радулов. Воронков подрался с Грецким, в итоге оба получили по 5 минут штрафа.

Радулову выписали 2 минуты за грубость, Грецкий получил матч-штраф. 

Победа в матче осталась за казанцами – 4:0. 

3 комментария

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Кот Ученый
Ответ Адель Валеев
Вячеслав Гретцки а не уэйн
ну да его русифицировали и что? он все равно лучший в хоккее после роналды
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адель Валеев
Ответ Кот Ученый
а , так Уэйн у нас играет а то я его в НХЛ потерял ну все здорово
Вячеслав Гретцки а не уэйн
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
а , так Уэйн у нас играет а то я его в НХЛ потерял ну все здорово
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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