Грецкий получил матч-штраф за удар Юдина локтем в матче «Амур» – «Ак Барс». Воронков и Радулов заступились, была драка
Вячеслав Грецкий получил матч-штраф в матче «Амур» – «Ак Барс», на льду возникла стычка.
В середине первого периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ форвард «Амура» Вячеслав Грецкий жестко встретил защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина локтем в голову.
Защитник казанцев покинул площадку, а на льду вспыхнула потасовка. За партнера по команде вступились Дмитрий Воронков и Александр Радулов. Воронков подрался с Грецким, в итоге оба получили по 5 минут штрафа.
Радулову выписали 2 минуты за грубость, Грецкий получил матч-штраф.
Победа в матче осталась за казанцами – 4:0.
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