21-летний латвийский вратарь «Ванкувера» Шилов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 35 из 37 бросков «Флайерс»

Теги Филадельфия Ванкувер НХЛ Артур Шилов Хоккей

Латвийский вратарь «Ванкувера» Артур Шилов одержал 1-ю победу в НХЛ.

21-летний голкипер отразил 35 бросков из 37 в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:2). 

«Ощущения отличные. Я много работал, чтобы это произошло. И вот достиг этой цели», – сказал Шилов. 

В своем первом матче в лиге он пропустил 5 шайб от «Рейнджерс», сделав 22 сэйва после 27 бросков. Артур был вызван в основу вместо Спенсера Мартина, отправленного в фарм-клуб. 

В текущем сезоне АХЛ Шилов провел 35 матчей, в которых одержал 21 победу (2-й результат в лиге) при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,48.

На ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии он провел 4 матча за сборную Латвии (95,2% сэйвов, 1,52).

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2 комментария

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Harmss
Ответ dzenga 1
Шилов или Шиловс ? Артур или Артурс? Прибалты могут не простить ))
По паспорту, конечно, Artūrs Šilovs, и официально пишется только так, но, есть нюанс. Если у гражданина Латвии русские корни, по-русски пишется без "с". Окончание "с" в латышском языке добавляется к существительным мужского рода единственного числа в именительном падеже.
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dzenga 1
Шилов или Шиловс ? Артур или Артурс? Прибалты могут не простить ))
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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