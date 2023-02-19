21-летний латвийский вратарь «Ванкувера» Шилов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 35 из 37 бросков «Флайерс»

Латвийский вратарь « » одержал 1-ю победу в .

21-летний голкипер отразил 35 бросков из 37 в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:2).

«Ощущения отличные. Я много работал, чтобы это произошло. И вот достиг этой цели», – сказал Шилов.

В своем первом матче в лиге он пропустил 5 шайб от «Рейнджерс», сделав 22 сэйва после 27 бросков. Артур был вызван в основу вместо Спенсера Мартина, отправленного в фарм-клуб.

В текущем сезоне АХЛ Шилов провел 35 матчей, в которых одержал 21 победу (2-й результат в лиге) при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,48.

На ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии он провел 4 матча за сборную Латвии (95,2% сэйвов, 1,52).