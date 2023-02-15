«Ванкувер» вызвал вратаря сборной Латвии Шилова из АХЛ и отправил туда Мартина с 87,1% сэйвов. Демко вскоре должен вернуться

Теги травмы Ванкувер НХЛ Сборная Латвии по хоккею АХЛ Тэтчер Демко Спенсер Мартин Коллин Делиа Артур Шилов Эбботсфорд Хоккей

«Ванкувер» вызвал вратаря сборной Латвии Артура Шилова из АХЛ.

В «Эбботсфорд» был отправлен Спенсер Мартин (29 игр в сезоне, 87,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,99), прошедший драфт отказов. 

21-летний Шилов в текущем сезоне АХЛ провел 35 матчей, в которых одержал 21 победу (90,6% сэйвов, 2,48). 

На ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии он провел 4 матча за сборную Латвии (95,2% сэйвов, 1,52). В НХЛ вратарь еще не играл. 

Отметим, что основной вратарь «Кэнакс» в прошлые сезоны Тэтчер Демко (15 игр, 88,3% сэйвов, 3,93), не игравший с декабря из-за травмы, приближается к возвращению в состав.

Он тренировался с командой во вторник, но, скорее всего, не будет участвовать в игре против «Рейнджерс» в среду. Вратарский тандем, вероятно, составят Коллин Делиа и Шилов. 

 

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