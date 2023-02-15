«Ванкувер» вызвал вратаря сборной Латвии Шилова из АХЛ и отправил туда Мартина с 87,1% сэйвов. Демко вскоре должен вернуться

« » вызвал вратаря сборной Латвии Артура Шилова из .

В «Эбботсфорд» был отправлен Спенсер Мартин (29 игр в сезоне, 87,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,99), прошедший драфт отказов.

21-летний Шилов в текущем сезоне АХЛ провел 35 матчей, в которых одержал 21 победу (90,6% сэйвов, 2,48).

На ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии он провел 4 матча за сборную Латвии (95,2% сэйвов, 1,52). В НХЛ вратарь еще не играл.

Отметим, что основной вратарь «Кэнакс» в прошлые сезоны (15 игр, 88,3% сэйвов, 3,93), не игравший с декабря из-за травмы, приближается к возвращению в состав.

Он тренировался с командой во вторник, но, скорее всего, не будет участвовать в игре против «Рейнджерс» в среду. Вратарский тандем, вероятно, составят и Шилов.