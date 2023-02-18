«Витязь» установил новые клубные рекорды по голам и победам за одну регулярку. Команда выиграла 34 матча и забросила 165 шайб

« » обновил два клубных рекорда.

Сегодня команда тренера обыграла «Динамо» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Витязь» установил новые клубные рекорды по количеству заброшенных шайб (165) и побед (34) за один регулярный чемпионат.

Предыдущие достижения были установлены в сезоне-2016/17, когда команда выиграла 33 матча и забила 162 гола.