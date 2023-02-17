Сергей Андронов: «С какой строчки выходить в плей-офф – без разницы. Подбирать соперников – неблагодарное и бесполезное дело»

Теги ЦСКА Локомотив Северсталь Витязь Торпедо Сергей Андронов Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

Сергей Андронов считает, что нет разницы, с какой строчки выходить в плей-офф.

– Вам принципиально выиграть гонку за второе место на Западе у ЦСКА и нижегородского «Торпедо»?

– Как таковой самоцели занять второе место у нас нет. Просто необходимо выходить на каждую игру и побеждать. А с какой строчки выходить в плей-офф – без разницы. Главное, играть хорошо.

– И нет разницы, кто будет потенциальным соперником в плей-офф – московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» или минское «Динамо»?

– Подбирать соперников в плей-офф – это неблагодарное и бесполезное дело. В этом нет никакого смысла.

– Все-таки одно дело закончить регулярку четвертыми и начинать плей-офф с напряженной серии с равным соперником в лице московского «Динамо». Другое – оказаться в тройке и попасть на «Витязь», «Северсталь» или Минск, где «Локомотив» в любом случае фаворит.

– Мы не забиваем себе этим голову. Для нас главное – просто выиграть следующий матч, – сказал нападающий «Локомотива».

«Локомотив» занимает 2-е место на Западе, набрав 88 очков после 66 матчей.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий