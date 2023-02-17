Сергей Андронов: «С какой строчки выходить в плей-офф – без разницы. Подбирать соперников – неблагодарное и бесполезное дело»

считает, что нет разницы, с какой строчки выходить в плей-офф.

– Вам принципиально выиграть гонку за второе место на Западе у и нижегородского « »?

– Как таковой самоцели занять второе место у нас нет. Просто необходимо выходить на каждую игру и побеждать. А с какой строчки выходить в плей-офф – без разницы. Главное, играть хорошо.

– И нет разницы, кто будет потенциальным соперником в плей-офф – московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» или минское «Динамо»?

– Подбирать соперников в плей-офф – это неблагодарное и бесполезное дело. В этом нет никакого смысла.

– Все-таки одно дело закончить регулярку четвертыми и начинать плей-офф с напряженной серии с равным соперником в лице московского « ». Другое – оказаться в тройке и попасть на «Витязь», «Северсталь» или Минск, где «Локомотив» в любом случае фаворит.

– Мы не забиваем себе этим голову. Для нас главное – просто выиграть следующий матч, – сказал нападающий « ».

«Локомотив» занимает 2-е место на Западе, набрав 88 очков после 66 матчей.