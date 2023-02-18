Шестеркин пропустил 4 шайбы после 12 бросков «Эдмонтона» в 1-м периоде. Затем – 17 сэйвов и победа в серии буллитов из 6 раундов
Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы после 12 бросков «Эдмонтона» в 1-м периоде, но победил.
«Рейнджерс» одолели «Эдмонтон» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам из 29 (в том числе 17 из 17 – после первого периода) и выиграл серию буллитов из 6 раундов.
В ней он пропустил только 1 раз – от Райана Нюджент-Хопкинса.
В 40 матчах сезона у Шестеркина стало 25 побед (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,55).
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