Шестеркин пропустил 4 шайбы после 12 бросков «Эдмонтона» в 1-м периоде. Затем – 17 сэйвов и победа в серии буллитов из 6 раундов

Теги Рейнджерс Эдмонтон НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы после 12 бросков «Эдмонтона» в 1-м периоде, но победил.

«Рейнджерс» одолели «Эдмонтон» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам из 29 (в том числе 17 из 17 – после первого периода) и выиграл серию буллитов из 6 раундов.

В ней он пропустил только 1 раз – от Райана Нюджент-Хопкинса. 

В 40 матчах сезона у Шестеркина стало 25 побед (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,55). 

1 комментарий

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Иван Павлов
Нет, ну (невыдающаяся) статистика Шестёркина в матче регулярки, конечно, важнее, чем какой-то там обмен капитана Сент-Луиса и обладателя Конн Смайта на кучу пиков в контендер.
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