Шестеркин пропустил 4 шайбы после 12 бросков «Эдмонтона» в 1-м периоде. Затем – 17 сэйвов и победа в серии буллитов из 6 раундов

пропустил 4 шайбы после 12 бросков « » в 1-м периоде, но победил.

« » одолели «Эдмонтон» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам из 29 (в том числе 17 из 17 – после первого периода) и выиграл серию буллитов из 6 раундов.

В ней он пропустил только 1 раз – от Райана Нюджент-Хопкинса.

В 40 матчах сезона у Шестеркина стало 25 побед (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,55).