Ээли Толванен: «Все, кто играл в КХЛ или против России, знали, что Капризов в порядке»
Ээли Толванен высокого отозвался о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.
Хоккеисты пересекались еще до НХЛ. Толванен в сезоне-2017/2018 выступал в КХЛ за «Йокерит».
«С первого матча, который мы провели против них, я знал, что Капризов будет очень хорошим хоккеистом.
В то время в Северной Америке о нем мало говорили, но все, кто играл в КХЛ или выступал против россиян на международной арене, знали, что он в порядке», – сказал финский форвард «Сиэтла».
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