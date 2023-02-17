Ээли Толванен: «Все, кто играл в КХЛ или против России, знали, что Капризов в порядке»

Ээли Толванен высокого отозвался о форварде «Миннесоты» .

Хоккеисты пересекались еще до . Толванен в сезоне-2017/2018 выступал в КХЛ за «Йокерит».

«С первого матча, который мы провели против них, я знал, что Капризов будет очень хорошим хоккеистом.

В то время в Северной Америке о нем мало говорили, но все, кто играл в КХЛ или выступал против россиян на международной арене, знали, что он в порядке», – сказал финский форвард « ».