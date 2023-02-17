Ээли Толванен: «Все, кто играл в КХЛ или против России, знали, что Капризов в порядке»

Теги Миннесота НХЛ Сиэтл Кирилл Капризов Эели Толванен Хоккей

Ээли Толванен высокого отозвался о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.

Хоккеисты пересекались еще до НХЛ. Толванен в сезоне-2017/2018 выступал в КХЛ за «Йокерит».

«С первого матча, который мы провели против них, я знал, что Капризов будет очень хорошим хоккеистом.

В то время в Северной Америке о нем мало говорили, но все, кто играл в КХЛ или выступал против россиян на международной арене, знали, что он в порядке», – сказал финский форвард «Сиэтла». 

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1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Толвпнен в КХЛ будучи на 2 года моложе демонстрироаал похожие цифры, а в НХЛ сильно слабее
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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