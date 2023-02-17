Барабанов забросил 10-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд в НХЛ. У него 36 очков в 51 игре

забросил 10-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд в .

Форвард « » стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:2).

В активе россиянина стало 36 (10+26) очков в 51 матче сезона при полезности «минус 21». Он повторил личный рекорд по голам за сезон в лиге, до повторения рекорда по очкам осталось 3 балла.

Сегодня Барабанов (14:26, 0:45 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.