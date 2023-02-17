Барабанов забросил 10-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд в НХЛ. У него 36 очков в 51 игре

Теги Сан-Хосе НХЛ Вегас Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов забросил 10-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд в НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:2). 

В активе россиянина стало 36 (10+26) очков в 51 матче сезона при полезности «минус 21». Он повторил личный рекорд по голам за сезон в лиге, до повторения рекорда по очкам осталось 3 балла. 

Сегодня Барабанов (14:26, 0:45 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

3 комментария

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Fomin525
умница, так держать!
+1
0
+1
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Максим Седов
Барабаш оправдывает свою фамилию. Бегунок, куча суеты, а на выходе КПД максимум на 10%
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-3
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ogent
Однозначно должен побить свой рекорд по очкам за сезон.
+1
0
+1
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