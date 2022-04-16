Бобровский одержал 333-ю победу в НХЛ и разделил 2-е место среди российских вратарей с Хабибулиным. Рекорд у Набокова – 353

Теги рейтинги Флорида Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Хоккей

Бобровский разделил с Хабибулиным 2-е место среди вратарей из России по победам в НХЛ.

Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31 в матче с «Виннипегом» (6:1). 

Победа стала для вратаря «Флориды» 36-й в сезоне (клубный рекорд) и 333-й – в регулярных чемпионатах за карьеру в лиге (в 587 матчах). 

Он разделил 2-е место среди российских вратарей с Николаем Хабибулиным (333 победы в 799 матчах). Рекордом владеет Евгений Набоков (353 победы в 697 матчах). 

В топ-5 также входят Семен Варламов («Айлендерс», 260 побед в 557 матчах) и Андрей Василевский («Тампа», 225 побед в 360 матчах). 

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