Бобровский одержал 333-ю победу в НХЛ и разделил 2-е место среди российских вратарей с Хабибулиным. Рекорд у Набокова – 353

Бобровский разделил с Хабибулиным 2-е место среди вратарей из России по победам в .

отразил 30 бросков из 31 в матче с «Виннипегом» (6:1).

Победа стала для вратаря «Флориды» 36-й в сезоне (клубный рекорд) и 333-й – в регулярных чемпионатах за карьеру в лиге (в 587 матчах).

Он разделил 2-е место среди российских вратарей с (333 победы в 799 матчах). Рекордом владеет (353 победы в 697 матчах).

В топ-5 также входят Семен Варламов («Айлендерс», 260 побед в 557 матчах) и Андрей Василевский («Тампа», 225 побед в 360 матчах).