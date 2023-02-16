Николай Белов: «Интересно в Швеции, но скучно. У шведов есть возможность покататься по Европе, а им это не надо. Ходят в одних и тех же вещах по 15-20 лет»

высказался о жизни в Швеции.

Бывший защитник сборной России выступал в чемпионате Швеции за клубы «Альмтуна», МОДО и «Бьерклевен».

– В Швеции более расслабленная атмосфера?

– Там ценят личное пространство. У нас, например, в школе ты выполнил быстрее всех задание, но не сидишь и отдыхаешь, а тебе еще дают. И думаешь: «А зачем я быстрее всех делал?» В Швеции, Финляндии никто никого не заставляет. Не хочешь – не вышел к доске и двойку не получишь.

– Люди более доброжелательные?

– Я бы так не сказал. 50 на 50. Кто-то нормально относится, а кто-то говорит: «Зачем ты сюда приехал?» Интересно в Швеции, но скучно. Там или работают, или дома сидят. У шведов есть возможность покататься по Европе, а им это не надо. Ходят в одних и тех же вещах по 15-20 лет.

В гостях все по этикету – ручки все сложили. Я начал пить чай с ложкой, а там такие глаза сделали: «Зачем?» – «Чтобы быстрее остыл, это физика» – «Можно водой разбавить» – «А можно и не разбавлять».

Просили про Россию рассказать: «Ты коммунист?» – «Да, коммунист, у нас медведи ходят по улице, пьют водку и на балалайке играют», – сказал Белов.