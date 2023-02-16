«Сибирь» не заявила на матч со СКА первую тройку. Ранее в подобной ситуации «Торпедо» выиграло у петербуржцев по буллитам

Теги Сибирь СКА Торпедо КХЛ Валентин Пьянов Тэйлор Бек Александр Шаров Хоккей

«Сибирь» не заявила первую тройку на матч против СКА. 

Команды встретятся в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В состав новосибирцев не попали Тэйлор БекВалентин Пьянов и Александр Шаров

Ранее в аналогичной ситуации победу над СКА одержало «Торпедо» – 2:1 Б. Тогда нижегородская команда не заявила форвардов Алексея Кручинина, Николая Коваленко и Сергея Гончарука.

Матч СКА – «Сибирь» начнется в 19:30 по московскому времени.

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4 комментария

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ФКСМ..ХКСЮ
Готовятся к ПО. Дали передышку. Плюс не хотят попасть на Адмирал.
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забанинныйСевер12
Это не первая тройка, игроки 1 и второго звеньев, ещё основина и чесалина не заявили, пять человек....
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Марсель Объелся
Сушко хет трик сегодня
+1
-2
-1
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Дмитрий9779
Это чтобы СКА выиграл кубок Континента,хотя постойте.
+3
-4
-1
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