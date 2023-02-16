«Сибирь» не заявила на матч со СКА первую тройку. Ранее в подобной ситуации «Торпедо» выиграло у петербуржцев по буллитам

«Сибирь» не заявила первую тройку на матч против СКА.

Команды встретятся в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В состав новосибирцев не попали , и .

Ранее в аналогичной ситуации победу над СКА одержало « » – 2:1 Б. Тогда нижегородская команда не заявила форвардов Алексея Кручинина, Николая Коваленко и Сергея Гончарука.

Матч СКА – « » начнется в 19:30 по московскому времени.