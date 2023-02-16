Радулов в 7-й раз набрал 50+ очков за регулярку. Это 3-й результат в КХЛ
Александр Радулов в 7-й раз в КХЛ преодолел отметку в 50 набранных очков за регулярку.
Нападающий «Ак Барса» набрал 3 (1+2) балла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:0).
Теперь на его счету 52 (22+30) очка в 58 играх нынешнего регулярного чемпионата.
Радулов превзошел достижение Найджела Доуса (6) и вышел на 3-е место по числу сезонов с 50 и более результативными баллами.
2-е место занимает Вадим Шипачев (8). Рекорд принадлежит Сергею Мозякину (9).
Игра была интересная, корректная, никто не задирался, три периода сыграли быстро. Победы Барсу над Тигром желаю!