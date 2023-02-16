Радулов в 7-й раз набрал 50+ очков за регулярку. Это 3-й результат в КХЛ

Теги Ак Барс Сергей Мозякин Александр Радулов Найджел Доус КХЛ рекорды Вадим Шипачев Хоккей

Александр Радулов в 7-й раз в КХЛ преодолел отметку в 50 набранных очков за регулярку.

Нападающий «Ак Барса» набрал 3 (1+2) балла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:0).

Теперь на его счету 52 (22+30) очка в 58 играх нынешнего регулярного чемпионата.

Радулов превзошел достижение Найджела Доуса (6) и вышел на 3-е место по числу сезонов с 50 и более результативными баллами.

2-е место занимает Вадим Шипачев (8). Рекорд принадлежит Сергею Мозякину (9). 

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6 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Хорош Радулов.
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ЧакЧак
в тройку рвется....бабки неплохие светят
0
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Mikl_5555
Зарплата Радулова вырастет с 80 до около 170 млн рублей, если он войдет в топ-3 по очкам в КХЛ. Текущее отставание – 5 баллов («Бизнес Online»)
0
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Александр Кудрявцев
Дак держать
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Tina
Саня молодчик, огонь в игре, удачи в дальнейшем
Игра была интересная, корректная, никто не задирался, три периода сыграли быстро. Победы Барсу над Тигром желаю!
+3
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Dok.Polet
Саня после возращения Билла жжет. Ему явно нравиться быть кэпом, нравиться играть с Сафоном и Воронком. Да и им нравиться с ним играть явно. Звено тащит. Только вот Воронку все же нужно забрасывать, после таких передач как сегодня.
+6
-2
+4
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