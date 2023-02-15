Зарплата Радулова вырастет с 80 до около 170 млн рублей, если он войдет в топ-3 по очкам в КХЛ. Текущее отставание – 5 баллов («Бизнес Online»)

Зарплата Александра Радулова вырастет в 2 раза, если он войдет в топ-3 бомбардиров КХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», зарплата 36-летнего игрока в первый сезон контракта с « » составляет 80 миллионов рублей, во второй – 90.

В каждом из них есть бонус за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата – около 90 млн рублей.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий казанцев набрал 49 (21+28) очков в 57 играх.

Его отставание от тройки самых результативных игроков составляет 5 очков, а от первого места, на котором расположился капитан СКА Дмитрий Яшкин, – 6.