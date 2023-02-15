Зарплата Радулова вырастет с 80 до около 170 млн рублей, если он войдет в топ-3 по очкам в КХЛ. Текущее отставание – 5 баллов («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс рейтинги Александр Радулов КХЛ деньги Хоккей

Зарплата Александра Радулова вырастет в 2 раза, если он войдет в топ-3 бомбардиров КХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», зарплата 36-летнего игрока в первый сезон контракта с «Ак Барсом» составляет 80 миллионов рублей, во второй – 90.

В каждом из них есть бонус за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата – около 90 млн рублей.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий казанцев набрал 49 (21+28) очков в 57 играх. 

Его отставание от тройки самых результативных игроков составляет 5 очков, а от первого места, на котором расположился капитан СКА Дмитрий Яшкин, – 6.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Омиго
Потолок должен быть200тысяч в месяц,он и этому будет рад,если сделать поголовно,на западе он не нужен,аденьги надо платить ученым и больных лечить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карел Гот
Разве такого плана бонусы не под потоком зарплат?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сульшер жги!
Для топ игрока Радулов удаляется очень много. Не знаете , за это бонусы урезают ? А, руководство ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
рвать дальний восток !!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
И на кой потолок если такие бонусы можно выписывать?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
йозе марино
станет первым, скриньте)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Болельщик МГ
Нагнул раком мертвую лигу, просто потому что он играл в НХЛ. Представьте насколько убого у нас играют, что Радулову платят такие деньги, учитывая его посредственный уровень игры.
Если КХЛ мертвая, убогая и посредственность, то боюсь спросить про евролиги и АХЛ? Там вообще наверное кошмар.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Славонычч
Может какой-то % в принципе пожертвовать на СВО нашим ребятам 👈🇷🇺
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ФКСМ..ХКСЮ
Пора уже эти бонусы в потолок занести.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик МГ
Нагнул раком мертвую лигу, просто потому что он играл в НХЛ. Представьте насколько убого у нас играют, что Радулову платят такие деньги, учитывая его посредственный уровень игры.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий