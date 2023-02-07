Радулов набрал 9 очков в 5 последних матчах. У форварда «Ак Барса» 48 баллов в 55 матчах сезона КХЛ
Александр Радулов сделал три голевых передачи в матче против «Нефтехимика».
«Ак Барс» одержал победу над нижнекамской командой (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
36-летний форвард казанцев записал на свой счет 9 (2+7) очков в последних пяти играх команды. Александру не удалось набрать очки в матче с «Барысом» (2:1) на этом отрезке.
Сейчас его результативная серия составляет три игры.
В общей сложности в нынешнем сезоне Радулов набрал 48 (21+27) баллов за результативность в 55 матчах чемпионата.
но Саня действительно отдается полностью игре, заводит всех- и соперников и своих, тащит команду.
Горит 🔥 на игре!
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