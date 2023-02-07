Радулов набрал 9 очков в 5 последних матчах. У форварда «Ак Барса» 48 баллов в 55 матчах сезона КХЛ

Теги Ак Барс Нефтехимик Александр Радулов видео КХЛ Хоккей

Александр Радулов сделал три голевых передачи в матче против «Нефтехимика».

«Ак Барс» одержал победу над нижнекамской командой (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

36-летний форвард казанцев записал на свой счет 9 (2+7) очков в последних пяти играх команды. Александру не удалось набрать очки в матче с «Барысом» (2:1) на этом отрезке.

Сейчас его результативная серия составляет три игры.

В общей сложности в нынешнем сезоне Радулов набрал 48 (21+27) баллов за результативность в 55 матчах чемпионата.

4 комментария

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Тихий летун
Плюс конские зубы
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srs
По меркам Радулова салаватовских мощностей довольно таки скромно. Для игрока АБ, где статы как правило проседают относительно неплохо
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mihany12
Как бы к нему не относились болельщики других клубов,
но Саня действительно отдается полностью игре, заводит всех- и соперников и своих, тащит команду.
Горит 🔥 на игре!
Игра Радулова за Салават одно из ярких моментов Уфимского хоккея!
+1
-1
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Tina
Саня молодчик, одно слово спец, много делает для команды.
+6
-1
+5
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