Радулов набрал 9 очков в 5 последних матчах. У форварда «Ак Барса» 48 баллов в 55 матчах сезона КХЛ

сделал три голевых передачи в матче против « ».

« » одержал победу над нижнекамской командой (4:3) в игре Фонбет чемпионата .

36-летний форвард казанцев записал на свой счет 9 (2+7) очков в последних пяти играх команды. Александру не удалось набрать очки в матче с «Барысом» (2:1) на этом отрезке.

Сейчас его результативная серия составляет три игры.

В общей сложности в нынешнем сезоне Радулов набрал 48 (21+27) баллов за результативность в 55 матчах чемпионата.