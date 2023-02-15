«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца Овечкина: «Невосполнимая утрата для динамовской семьи»
«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина.
«Сегодня не стало Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина. Это невосполнимая утрата для динамовской семьи.
Михаил Викторович боролся с тяжелой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее...
Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами», – говорится в сообщении хоккейного клуба.
Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом
4 комментария