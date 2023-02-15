«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца Овечкина: «Невосполнимая утрата для динамовской семьи»

Теги происшествия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин КХЛ Динамо Хоккей

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина.

«Сегодня не стало Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина. Это невосполнимая утрата для динамовской семьи.

Михаил Викторович боролся с тяжелой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее...

Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами», – говорится в сообщении хоккейного клуба.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом

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4 комментария

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иваныч
Саня, самые искренние соболезнования. Город омск.
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irek203102
Александру - наши соболезнования, ушел из жизни отец великого хоккеиста, пусть земля будет пухом.
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Александр Буркин
Санька держись... Динамо молодцы, родная команда не бросит в трудную минуту и про них это тоже! Овечкин крепись..
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+1
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Сергей Бакин
храни вас господь на небесах! соболезнования Саши
+5
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+5
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