«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца Овечкина: «Невосполнимая утрата для динамовской семьи»

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина.

«Сегодня не стало Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина. Это невосполнимая утрата для динамовской семьи.

Михаил Викторович боролся с тяжелой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее...

Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами», – говорится в сообщении хоккейного клуба.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом