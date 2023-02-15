ЛеБрюн о Гаврикове: «Эдмонтон» не раз общался с «Коламбусом». Со стороны клуба есть интерес»

Пьер ЛеБрюн высказался касательно возможного обмена в « ».

«Общались ли «Ойлерс» с «Блю Джекетс»? Не раз, как я слышал. Со стороны клуба есть интерес.

Привлекательность игрока на льду заключается в том, что он вписывается в их топ-4 слева. Привлекательность вне льда заключается в том, что по окончании сезона его контракт не будет загромождать платежку, учитывая ситуацию с Бушаром, которому нужно повышение зарплаты.

Привлекательность с точки зрения потолка зарплат на данный момент заключается в том, что его средняя зарплата в размере 2,8 млн долларов является приемлемой.

Я действительно думаю, что «Ойлерз» уделят внимание варианту с Гавриковым. Другие претенденты заинтересованы, так что будет непросто», – написал инсайдер The Athletic.

Контракт Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне 27-летний игрок набрал 10 (3+7) очков в 52 играх при полезности «-7».

Среди претендентов на игрока также назывались «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс».