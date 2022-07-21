Генменеджер «Ак Барса» о зарплате Радулова: «В КХЛ у него один из самых больших контрактов при выполнении определенных условий»

Генменеджер рассказал о контракте форварда .

— Это правда, что у Александра прописан большой бонус за титул лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ?

— Есть такой бонус. В КХЛ у него один из самых больших контрактов при выполнении определенных условий. Такой же бонус был в свое время у Шипачева.

Сейчас многие ошибаются, когда пишут, что Шипачев перешел к нам с этим огромным контрактом. Контракт мы действительно выполняем. Мы его переподписали еще на год, но все прописанные бонусы в контракте он выполнил еще в первом сезоне, который провел в «Динамо». Кроме контракта, бонусная часть к нам не переходит, – сказал Марат Валиуллин.