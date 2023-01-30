Радулов забил 20+ голов в 8 сезонах КХЛ. Лишь у Мозякина (10) и Доуса (9) больше
Форвард Александр Радулов забросил 20-ю шайбу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
Хоккеист «Ак Барса» поразил ворота «Трактора» (6:0) на 56-й минуте.
Радулов забивал как минимум 20 голов в 8 из 9 сезонов в КХЛ. Ранее он провел 4 таких чемпионата в составе «Салавата Юлаева», 3 – в составе ЦСКА.
Лишь у двух игроков больше сезонов с 20+ шайбами в КХЛ – у Найджела Доуса (9) и Сергея Мозякина (10).
Подробно со статистикой 36-летнего Радулова можно ознакомиться здесь.
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