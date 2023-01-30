Радулов забил 20+ голов в 8 сезонах КХЛ. Лишь у Мозякина (10) и Доуса (9) больше

Теги Ак Барс Трактор рейтинги Сергей Мозякин Александр Радулов Найджел Доус КХЛ Хоккей

Форвард Александр Радулов забросил 20-ю шайбу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

Хоккеист «Ак Барса» поразил ворота «Трактора» (6:0) на 56-й минуте.

Радулов забивал как минимум 20 голов в 8 из 9 сезонов в КХЛ. Ранее он провел 4 таких чемпионата в составе «Салавата Юлаева», 3 – в составе ЦСКА.

Лишь у двух игроков больше сезонов с 20+ шайбами в КХЛ – у Найджела Доуса (9) и Сергея Мозякина (10).

Подробно со статистикой 36-летнего Радулова можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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marshal .masha
Ответ крок 58
Чего в НХЛ мотался))) пылил бы здесь.. был бы королем)))
Деньги зарабатывал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Чего в НХЛ мотался))) пылил бы здесь.. был бы королем)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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