Радулов забил 20+ голов в 8 сезонах КХЛ. Лишь у Мозякина (10) и Доуса (9) больше

Форвард Александр Радулов забросил 20-ю шайбу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

Хоккеист « » поразил ворота « » (6:0) на 56-й минуте.

Радулов забивал как минимум 20 голов в 8 из 9 сезонов в КХЛ. Ранее он провел 4 таких чемпионата в составе «Салавата Юлаева», 3 – в составе ЦСКА.

Лишь у двух игроков больше сезонов с 20+ шайбами в КХЛ – у (9) и (10).

Подробно со статистикой 36-летнего Радулова можно ознакомиться здесь.