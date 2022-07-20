Вайсфельд о Радулове в «Ак Барсе»: «Контракт немаленький, полагаю. Руководство казанцев здесь рискнуло, стиль слишком уж энергозатратный»

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Леонид Вайсфельд считает, что «Ак Барс» рискнул, подписав контракт с Александром Радуловым.

– Радулов официально заключил контракт с «Ак Барсом» на два года. Сможет ли он вновь стать лучшим бомбардиром КХЛ, как в свои лучшие годы?

– Сильно сомневаюсь, уж слишком неудачно для Радулова сложился последний сезон в «Далласе». Правда, это может быть связано с травмой или с какими-то еще проблемами со здоровьем, которые Александр, возможно, уже решил. Если так, то нападающий может выйти на свои оптимальные показатели. Хотя сам стиль игры у Радулова слишком уж энергозатратный и требует от игрока очень высокой функциональной готовности.

– Которую в 36 лет демонстрировать уже трудно?

– Да, но, с другой стороны, сам Радулов уже заявил, что возраста не чувствует, что он по-прежнему молодой. Но с ветеранами всегда есть риск. Никогда не знаешь, когда у них наступит спад. Причем он наступает как-то сразу.

Очень редко бывает, чтобы это происходило постепенно. Как правило, наоборот, резко. Играет человек, играет, а потом раз – и провалился. У Радулова, предполагаю, контракт в «Ак Барсе» немаленький. Поэтому руководство казанского клуба здесь рискнуло. Посмотрим, насколько оправданно.

– Расшифруйте, в чем стиль Радулова более энергозатратный?

– Он все время в борьбе, постоянно лезет в гущу событий. Это подразумевает большое количество столкновений, что в свою очередь приводит как минимум к микротравмам, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ. 

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