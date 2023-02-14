«Сибирь» отыгралась с 1:4, но уступила «Торпедо» в овертайме. Команда проиграла 4 из 5 последних матчей
«Сибирь» проиграла «Торпедо» (4:5 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 36-й минуте команда тренера Андрея Мартемьянова уступала 1:4. В третьем периоде «Сибирь» сравняла счет и перевела игру в овертайм. Победный гол забил нападающий «Торпедо» Максим Летунов.
Это четвертое поражение «Сибири» в пяти последних играх.
На данный момент клуб занимает второе место в таблице Востока, набрав 79 очков после 63 игр.
В следующем матче, 16 февраля, «Сибирь» сыграет со СКА.
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