Никитин о 2:5 от минского «Динамо»: «Локомотив» заманили, мы слишком рано поверили в победу. Нужно напрягать себя все три периода»
Игорь Никитин высказался после поражения от минского «Динамо» со счетом 2:5.
«Заманили нас, мы слишком рано поверили в победу. За это и расплатились.
Травмированные? У нас в заявке было достаточно народу. В «Локомотиве» есть другие лидеры, которые должны тащить.
Исаев? Не считаю, что ошиблись с выбором голкипера. Случаются разные игры. Каждый может ошибиться, вопрос – как реагировать на ошибку. Надеюсь, Даниил правильно среагирует.
Мало бросков? Соперник шайбу держал, мы не могли бросать. Игра у нас не получилась в двух периодах.
Дисциплина Елесина и Полунина? Я считаю, что Елесин делал все правильно. Хоккей – мужской вид спорта.
Что касается четырех минут штрафа, то я не видел момента. Не думаю, что это было специально. Не в этом проблема. Счет был плохим до удаления Полунина. В игре нельзя упускать нить, потому что все может кувыркнуться с ног на голову. Для нас эта игра должна стать опытом. Нельзя отпускать инициативу, себя нужно напрягать все три периода», – сказал главный тренер «Локомотива».
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