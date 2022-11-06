Кросби – 20-й игрок в истории НХЛ с 900 голевыми передачами. У него 1120 игр в лиге, быстрее были только пятеро

– 20-й игрок в истории , сделавший 900 голевых передач.

Капитан набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с (2:3).

На его счету стало 14 (6+8) очков в 12 матчах в текущем сезоне. За карьеру – 1423 (523+900) балла в 1120 играх в лиге.

До него 19 игроков достигли такой отметки по передачам. Это Уэйн Гретцки (1963), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), (1155), Пол Коффи (1135), Джо Торнтон (1109), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063), Горди Хоу (1049), Марсель Дионн (1040), Марио Лемье (1033), Джо Сакик (1016), Даг Гилмор (964), Марк Рекки (956), Эл Макиннис (934), Ларри Мерфи (929), Стэн Микита (926), Брайан Троттье (901).

Среди действующих игроков 2-й и 3-й результат у Патрика Кэйна («Чикаго», 758) и Никласа Бэкстрема («Вашингтон», 747).

При этом за меньшее число матчей 900 передач раздали только 5 игроков – Гретцки (за 584 игры), Лемье (771), Коффи (991), Оутс (1056) и Фрэнсис (1108).