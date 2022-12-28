Эрик Карлссон набрал очки в 10-м матче подряд и побил рекорд Бернса для защитников «Сан-Хосе». У него 13+35 в 36 играх

набрал очки в 10-м матче подряд и обновил рекорд «Сан-Хосе» среди защитников.

32-летний швед дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (2:6).

Он набрал очки в 10 матчах подряд (2+14 на отрезке) и установил новый рекорд «Шаркс» для защитников (и свой личный). Прежнее достижение принадлежало (9 матчей в сезоне-2018/19, 3+12).

Кроме того, это первая 10-матчевая серия с очками для игроков « », начиная с 2016 года (тогда результативный отрезок выдал ).

Всего в сезоне у Карлссона 48 (13+35) очков в 36 играх при полезности «минус 6».