Эрик Карлссон набрал очки в 10-м матче подряд и побил рекорд Бернса для защитников «Сан-Хосе». У него 13+35 в 36 играх
Эрик Карлссон набрал очки в 10-м матче подряд и обновил рекорд «Сан-Хосе» среди защитников.
32-летний швед дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:6).
Он набрал очки в 10 матчах подряд (2+14 на отрезке) и установил новый рекорд «Шаркс» для защитников (и свой личный). Прежнее достижение принадлежало Бренту Бернсу (9 матчей в сезоне-2018/19, 3+12).
Кроме того, это первая 10-матчевая серия с очками для игроков «Сан-Хосе», начиная с 2016 года (тогда результативный отрезок выдал Джо Торнтон).
Всего в сезоне у Карлссона 48 (13+35) очков в 36 играх при полезности «минус 6».
Комментарии