Эрик Карлссон набрал очки в 10-м матче подряд и побил рекорд Бернса для защитников «Сан-Хосе». У него 13+35 в 36 играх

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Эрик Карлссон набрал очки в 10-м матче подряд и обновил рекорд «Сан-Хосе» среди защитников.

32-летний швед дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:6). 

Он набрал очки в 10 матчах подряд (2+14 на отрезке) и установил новый рекорд «Шаркс» для защитников (и свой личный). Прежнее достижение принадлежало Бренту Бернсу (9 матчей в сезоне-2018/19, 3+12).

Кроме того, это первая 10-матчевая серия с очками для игроков «Сан-Хосе», начиная с 2016 года (тогда результативный отрезок выдал Джо Торнтон). 

Всего в сезоне у Карлссона 48 (13+35) очков в 36 играх при полезности «минус 6». 

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