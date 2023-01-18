Сушинский о Рябыкине и слухах про конфликты в «Металлурге»: «Он очень прямой человек, не будет юлить, скажет так, как есть! Кому-то это не нравится, возможно»

Теги Авангард Металлург Мг Дмитрий Рябыкин Максим Сушинский КХЛ Хоккей

Максим Сушинский высказался о возможном конфликте Дмитрия Рябыкина с игроками «Металлурга». 

«Могу сказать, что когда я был президентом «Авангарда», Дмитрий Рябыкин ни с кем из игроков не конфликтовал. Да, были какие-то рабочие моменты, но это совсем не про конфликт. Я вообще не понимаю, как тренер может конфликтовать с хоккеистами.

Какой в этом смысл? Что им делить? Они ведь находятся в одной лодке и делают одну работу. Конфликты могут возникать на почве конкуренции, но ведь тренер игрокам не конкурент, а, наоборот, помощник.

Рябыкин – очень прямой человек, он не будет юлить, подбирать выражения. Он скажет так, как есть! И, возможно, это кому-то не нравится. Но, по мне, игроки не должны обижаться на такое, ведь в этом и состоит работа тренера, чтобы указывать на ошибки.

Больше скажу, тренер для того и нужен, чтобы критиковать за ошибки, чтобы уровень игроков рос. А если только хвалить и гладить по головке, то ничего хорошего из этого не выйдет», – сказал бывший игрок сборной России. 

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1 комментарий

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Angryslon
"...Я вообще не понимаю, как тренер может конфликтовать с хоккеистами. Какой в этом смысл? Что им делить? Они ведь находятся в одной лодке и делают одну работу..."
Ну конечно, это всё слухи. У тебя с Герсонским тоже конфликта не было. Вам ведь делить нечего было.)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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