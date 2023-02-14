Яковенко о машинах игроков в Швейцарии: «Большинство на обычных «Шкодах». Ни у кого нет заряженных «Геликов», все как-то по-простому»

Теги чемпионат Швейцарии Серветт Биль Теему Хартикайнен Александр Яковенко деньги Хоккей

Александр Яковенко рассказал, что в Швейцарии хоккеисты не ездят на роскошных машинах.

Теему Хартикайнен говорил, что он по Женеве катается на велосипеде и кайфует. А как вы?

– Здесь действительно многие приезжают на игры и уезжают после игр на велосипеде. Но у нас в команде игрокам выделяют машины. А велосипед, если хочешь, уже сам можешь купить или арендовать. Но я все же предпочитаю передвигаться на автомобиле.

– Швейцария – богатая страна. Машины, поди, роскошные выдают?

– Да нет, обычная «Шкода». Большинство игроков на них ездят. Ни у кого нет заряженных «Геликов» или каких-то спорткаров. В Швейцарии в этом плане все как-то по-простому, – сказал защитник «Биля». 

Яковенко о зарплатах в Швейцарии: «Хоккеисты рискуют здоровьем и зарабатывают больше, чем люди на обычной работе. Но разница не такая большая»

1 комментарий

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alklimov2018
Это называется, отсутствие психологических проблем, связанных с воспитанием.
Несколько лет назад и у нас те же чехи ездили спокойно на велосипедах, когда погода позволяла.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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