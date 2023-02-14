Яковенко о машинах игроков в Швейцарии: «Большинство на обычных «Шкодах». Ни у кого нет заряженных «Геликов», все как-то по-простому»
Александр Яковенко рассказал, что в Швейцарии хоккеисты не ездят на роскошных машинах.
– Теему Хартикайнен говорил, что он по Женеве катается на велосипеде и кайфует. А как вы?
– Здесь действительно многие приезжают на игры и уезжают после игр на велосипеде. Но у нас в команде игрокам выделяют машины. А велосипед, если хочешь, уже сам можешь купить или арендовать. Но я все же предпочитаю передвигаться на автомобиле.
– Швейцария – богатая страна. Машины, поди, роскошные выдают?
– Да нет, обычная «Шкода». Большинство игроков на них ездят. Ни у кого нет заряженных «Геликов» или каких-то спорткаров. В Швейцарии в этом плане все как-то по-простому, – сказал защитник «Биля».
Яковенко о зарплатах в Швейцарии: «Хоккеисты рискуют здоровьем и зарабатывают больше, чем люди на обычной работе. Но разница не такая большая»
Несколько лет назад и у нас те же чехи ездили спокойно на велосипедах, когда погода позволяла.