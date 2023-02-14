«Аризона» прервала серию из 18 поражений на выезде, обыграв «Нэшвилл» при 19 бросках в створ

Теги Нэшвилл Аризона НХЛ Андре Туриньи Хоккей

«Аризона» прервала серию из 18 поражений на выезде, обыграв «Нэшвилл» при 19 бросках.

«Койотис» обыграли «Предаторс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя уступили по броскам в створ – 19:31. 

Команда под руководством Андре Туриньи выиграла в гостях впервые с 23 ноября и прервала серию из 18 поражений (13 пришлись на основное время). 

«Аризона» идет на 7-м месте в Центральном дивизионе с 44 очками в 54 играх. 

Чикран пропустил 2-й матч подряд из-за возможного обмена. «Аризона» оставит его в запасе, пока вопрос не решится

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