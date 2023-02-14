Чикран пропустил 2-й матч подряд из-за возможного обмена. «Аризона» оставит его в запасе, пока вопрос не решится
Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран пропустил 2-й матч подряд из-за возможного обмена.
Канадец не вышел на лед в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:2).
Главный тренер «Койотис» Андре Туриньи сказал, что клуб оставит его в запасе на этой неделе. Он также дал понять, что это продолжится до тех пор, пока вопрос с обменом не решится.
На этой неделе команде предстоит сыграть с «Тампой» (15 февраля), «Лос-Анджелесом» (18 февраля) и «Коламбусом» (19 февраля). Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта. До этого дня «Аризоне» осталось провести еще 8 матчей.
В текущем сезоне 24-летний игрок набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16.
Контракт Чикрана с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Среди претендентов на игрока назывались «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон».
В прошлом году Чикран тоже считался одной из главных фигур дедлайна, но за неделю до него получил травму.
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