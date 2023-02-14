Бобровский отразил 27 из 28 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. Победа – 15-я в сезоне
Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов.
Вратарь «Флориды» одержал 15-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:1 Б).
В серии буллитов россиянин пропустил от Матса Зукарелло, но справился с попытками Кирилла Капризова и Фредерика Годро.
В текущем сезоне Бобровский отражает 90,5% бросков при коэффициенте надежности 3,05. В последних 4 играх у него 3 победы.
Сергею (351 победа в 626 играх) осталось выиграть 2 матча, чтобы повторить рекорд Евгения Набокова (353 в 697) по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.
А вот ругать вратаря, который имеет 5-й в истории лиги процент побед за провальное начало сезону, ну это типично для нашего зрителя. Васю второй сезон подряд закапывают за слабый по его меркам старт, правда потом все эти эксперты куда-то деваются. Так же и в случае с Бобровским.
Он на наших глазах творит историю и через 3 победы станет лучшим по победам среди наших киперов.
К слову, у Набокова к этому возрасту было лишь 293 победы.
Как послушаешь "экспертов" - так хуже вратаря нет.
Статистику смотришь - Бобровский один из лучших в истории.
Он еще на отметку 800 матчей замахнется и побьет рекорд Хабибулина по матчам (799), среди российских вратарей...