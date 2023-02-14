Бобровский отразил 27 из 28 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. Победа – 15-я в сезоне

отразил 27 из 28 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов.

Вратарь «Флориды» одержал 15-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата против «Уайлд» (2:1 Б).

В серии буллитов россиянин пропустил от Матса Зукарелло, но справился с попытками Кирилла Капризова и Фредерика Годро.

В текущем сезоне Бобровский отражает 90,5% бросков при коэффициенте надежности 3,05. В последних 4 играх у него 3 победы.

Сергею (351 победа в 626 играх) осталось выиграть 2 матча, чтобы повторить рекорд Евгения Набокова (353 в 697) по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.