Гендиректор «Салавата»: «Везем из Сочи чурчхелу, два очка и выход в плей-офф»
Гендиректор «Салавата Юлаева» подвел итоги победы над «Сочи» (4:1).
Уфимский клуб обыграл на выезде «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ и гарантировал себе участие в Кубке Гагарина.
«Везем из Сочи чурчхелу, два очка и выход в плей-офф. Завтра летим в Омск. Тоже прекрасный город», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале.
В следующем матче регулярного чемпионата «Салават» сыграет в гостях с «Авангардом». Матч состоится 15 февраля.
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