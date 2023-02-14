Гендиректор «Салавата»: «Везем из Сочи чурчхелу, два очка и выход в плей-офф»

Гендиректор « » подвел итоги победы над «Сочи» (4:1).

Уфимский клуб обыграл на выезде «Сочи» в матче Фонбет чемпионата и гарантировал себе участие в Кубке Гагарина.

«Везем из Сочи чурчхелу, два очка и выход в плей-офф. Завтра летим в Омск. Тоже прекрасный город», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале.

В следующем матче регулярного чемпионата «Салават» сыграет в гостях с « ». Матч состоится 15 февраля.