Кравец о запасных «Авангарда»: «Как все просто у вас – достать, как огурец или капусту из бочки, поставить, и он заиграет. Некоторые успокаиваются, что они уже в основе – и вся острота пропадает»

Главный тренер « » подвел итоги матча с минским « » (4:2).

«Непростая игра – особенно первые два периода. Рады, что взяли два очка и официально попали в плей-офф. После таких двух матчей с серьезными соперниками немного эмоции потеряли и силы, хотя пытались не слишком нагружать ребят.

В третьем периоде смогли достать из себя, забили хорошие голы и заставили соперника ошибиться. В концовке выстояли – это тоже хорошо.

Почему бы не поставить в основу кого-то из запаса, например Михайлова? Как все просто у вас – достать, как огурец или капусту из бочки, поставить, и он заиграет. Если бы он играл, как вы думаете, наверное, я бы его поставил. Если бы он выполнял ту работу, которую в каких-то матчах выполнил.

Все в их руках. Если Михайлов будет играть и создавать моменты, будет все хорошо. Некоторые просто успокаиваются, им кажется, что они уже в основном составе – и вся острота от этих людей пропадает», – сказал Кравец.