Кравец о запасных «Авангарда»: «Как все просто у вас – достать, как огурец или капусту из бочки, поставить, и он заиграет. Некоторые успокаиваются, что они уже в основе – и вся острота пропадает»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:2).
«Непростая игра – особенно первые два периода. Рады, что взяли два очка и официально попали в плей-офф. После таких двух матчей с серьезными соперниками немного эмоции потеряли и силы, хотя пытались не слишком нагружать ребят.
В третьем периоде смогли достать из себя, забили хорошие голы и заставили соперника ошибиться. В концовке выстояли – это тоже хорошо.
Почему бы не поставить в основу кого-то из запаса, например Михайлова? Как все просто у вас – достать, как огурец или капусту из бочки, поставить, и он заиграет. Если бы он играл, как вы думаете, наверное, я бы его поставил. Если бы он выполнял ту работу, которую в каких-то матчах выполнил.
Все в их руках. Если Михайлов будет играть и создавать моменты, будет все хорошо. Некоторые просто успокаиваются, им кажется, что они уже в основном составе – и вся острота от этих людей пропадает», – сказал Кравец.
После четких схем Хартли,на нынешнюю игру Авангарда в обороне очень тяжело смотреть. Куча лишних передач в своей зоне, потери, передачи через центр, неразбериха. Хаос короче. И по мере того как команда стала забывать систему Боба, стало пропадать большинство. Хартли дотошно учил кто куда должен ехать и что делать. Потому игрокам не нужно было думать, они делали это на автомате и быстро. А сейчас собрали всех в одну пятерку, а выхлопа нет.
ЗЫ: Мишуров должен играть больше. Он ничем не уступает Демченко, но у него есть хотя бы шанс вырасти во вратаря.