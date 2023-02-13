Кравец о запасных «Авангарда»: «Как все просто у вас – достать, как огурец или капусту из бочки, поставить, и он заиграет. Некоторые успокаиваются, что они уже в основе – и вся острота пропадает»

Теги Авангард Динамо Минск КХЛ Михаил Кравец Никита Михайлов Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:2).

«Непростая игра – особенно первые два периода. Рады, что взяли два очка и официально попали в плей-офф. После таких двух матчей с серьезными соперниками немного эмоции потеряли и силы, хотя пытались не слишком нагружать ребят.

В третьем периоде смогли достать из себя, забили хорошие голы и заставили соперника ошибиться. В концовке выстояли – это тоже хорошо.

Почему бы не поставить в основу кого-то из запаса, например Михайлова? Как все просто у вас – достать, как огурец или капусту из бочки, поставить, и он заиграет. Если бы он играл, как вы думаете, наверное, я бы его поставил. Если бы он выполнял ту работу, которую в каких-то матчах выполнил.

Все в их руках. Если Михайлов будет играть и создавать моменты, будет все хорошо. Некоторые просто успокаиваются, им кажется, что они уже в основном составе – и вся острота от этих людей пропадает», – сказал Кравец.

 

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6 комментариев

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Ыжык
Дай кравцу волю, у него Буше и Найт будут по 50 минут играть. И тогда никакие Михайловы не нужны.
После четких схем Хартли,на нынешнюю игру Авангарда в обороне очень тяжело смотреть. Куча лишних передач в своей зоне, потери, передачи через центр, неразбериха. Хаос короче. И по мере того как команда стала забывать систему Боба, стало пропадать большинство. Хартли дотошно учил кто куда должен ехать и что делать. Потому игрокам не нужно было думать, они делали это на автомате и быстро. А сейчас собрали всех в одну пятерку, а выхлопа нет.
ЗЫ: Мишуров должен играть больше. Он ничем не уступает Демченко, но у него есть хотя бы шанс вырасти во вратаря.
0
-1
-1
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Евгений Бачин
Ответ Сергей Орлов
Пока не выгляжу.
Орёл Соколов!! тфу; Сокол Орлов!!! ))
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Ответ Габорик
Да, стендап определённо лучше получается :)
Благодарю)
0
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Габорик
Ответ Сергей Орлов
Пока не выгляжу.
Да, стендап определённо лучше получается :)
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Ответ Габорик
При всем уважении, но если Орлов выглядит сильнее тех, кто сейчас не проходит в состав, то тех людей нужно расторгать прямо сейчас :)
Пока не выгляжу.
+5
-1
+4
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Габорик
При всем уважении, но если Орлов выглядит сильнее тех, кто сейчас не проходит в состав, то тех людей нужно расторгать прямо сейчас :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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