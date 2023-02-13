«Адмирал» будет обсуждать продление контрактов штаба Тамбиева и игроков только после выхода в плей-офф

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Стало известно, в каком случае «Адмирал» будет готов продлить контракт с Леонидом Тамбиевым.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, клуб из Владивостока будет вести переговоры о продлении контрактов с тренерским штабом Тамбиева и игроками только после того, как гарантирует себе место в плей-офф. 

Латвийский специалист возглавляет «Адмирал» с ноября 2021 года. 

После 62 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ «моряки» занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. 

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