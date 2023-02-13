«Адмирал» будет обсуждать продление контрактов штаба Тамбиева и игроков только после выхода в плей-офф

Стало известно, в каком случае «Адмирал» будет готов продлить контракт с .

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, клуб из Владивостока будет вести переговоры о продлении контрактов с тренерским штабом Тамбиева и игроками только после того, как гарантирует себе место в плей-офф.

Латвийский специалист возглавляет « » с ноября 2021 года.

После 62 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ «моряки» занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко.