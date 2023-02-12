Беллоуза никто не забрал с драфта отказов. «Филадельфия» отправила его в АХЛ и вызвала Люкселла

Форварда Киффера Беллоуза никто не забрал с драфта отказов «Филадельфии».

«Флайерс» отправили его в фарм-клуб, откуда вызвали шведского нападающего Олле Люкселла.

24-летний Беллоуз перешел во «Флайерс» из «Айлендерс» в октябре прошлого года – также через драфт отказов.

Контракт американского хоккеиста с кэпхитом 1,2 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

В 16 играх в текущем регулярном чемпионате на его счету 1 гол. Всего в лиге 19-й номер драфта-2016 провел 83 игры и набрал 26 (12+14) очков.