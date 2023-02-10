И.о. тренера «Спартака» Заварухин после 3:2 с «Сочи»: «Продолжим выигрывать – будут хорошие шансы попасть в плей‑офф»

И.о. главного тренера « » подвел итоги матча с « » (3:2).

«Хоть мы и забили хорошие голы в большинстве, но игра складывалась тяжело. На команду давит результат. Сегодня ребята сыграли на два очка, а самое главное, что победили.

Да, мы немного поменяли тактику. Времени на подготовку совсем мало, но во время нескольких тренировочных дней мы пытаемся изменить тактику. Что‑то получается, что‑то – нет, но работаем именно над этим.

До этого было несколько матчей, когда мы потеряли очень важные для нас очки. Но если сейчас продолжим выигрывать, то у нас будут хорошие шансы попасть в плей‑офф», – сказал .