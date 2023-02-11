Кравец о 5:4 со СКА: «Рад, что команда дала мне уверенность и вновь вернула на позицию позитивного тренера и человека»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против СКА (5:4).

«Рад, что смогли по-другому сегодня сыграть, что наконец-то вернулись те эмоции положительные, то настроение в раздевалке комфортное. Все сегодня были снова друг за друга, как и тогда, когда мы побеждали.

Поговорили мы с ребятами после ЦСКА. Немножко я там где-то вспылил. Но там было все напряженно. Хорошо, что отпустило. Хорошо, что мы вместе с командой нашли общий язык: они услышали нас, мы услышали их – и все вместе добились этой очень важной для нас чисто психологически победы. Теперь отдыхаем и готовимся к следующей игре.

Был ли у Ткачева особенный настрой на бывшую команду? Я думаю, что у Володи всегда есть заряженность и настрой на любую команду. Ему нравится играть, он любит хоккей, и ему комфортно быть в нашей команде и вместе с ребятами приносить победы.

Не хотели и не собирались играть вторым номером, старались, наоборот, все делать первыми, выигрывать единоборства и стычки. Где-то СКА зажимал в зоне за счет движения и агрессии. Но я считаю, что мы здорово отвечали и сами брали инициативу в свои руки, тоже доводили шайбу до ворот.

Девять бросков за два периода? Дело в том, сколько в меньшинстве мы играли до того, как сами получили большинство. Конечно, я доволен результатом – что против таких сильных команд мы так играем. Я рад, что команда дала мне эту уверенность и вновь вернула меня на позицию позитивного тренера и позитивного человека», – сказал главный тренер «Авангарда».

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7 комментариев

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Дмитрий1973
Ответ Rodgeras
вот смотрю я на Белова, Кисилевича и Сведберга....
Хватит нынь уже
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Олег Тихонюк
Ответ Ыжык
Конечно нормально. Накидают полную авоську в ближний угол и с отскоков и в отпуск. Нормально.
Так тут бы и третьяку накидали бы. А защита для чего чтобы пятак подчищать не тут явных ляпов со стороны демченко не было.
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Ыжык
Ответ Олег Тихонюк
Да нормально всё будет.если Защитники варюжку разивать не будут. Какая защита такой и голкипер.
Конечно нормально. Накидают полную авоську в ближний угол и с отскоков и в отпуск. Нормально.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Тихонюк
Ответ Rodgeras
вот смотрю я на Белова, Кисилевича и Сведберга....
Во в точку попал я тоже так думаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodgeras
Ответ Олег Тихонюк
Да нормально всё будет.если Защитники варюжку разивать не будут. Какая защита такой и голкипер.
вот смотрю я на Белова, Кисилевича и Сведберга....
+4
0
+4
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Олег Тихонюк
Ответ Ыжык
С Демченко конечно второй раунд это будет мегауспех. А игра огонь.
Да нормально всё будет.если Защитники варюжку разивать не будут. Какая защита такой и голкипер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ыжык
С Демченко конечно второй раунд это будет мегауспех. А игра огонь.
+5
-3
+2
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