Кравец о 5:4 со СКА: «Рад, что команда дала мне уверенность и вновь вернула на позицию позитивного тренера и человека»

прокомментировал победу в матче против СКА (5:4).

«Рад, что смогли по-другому сегодня сыграть, что наконец-то вернулись те эмоции положительные, то настроение в раздевалке комфортное. Все сегодня были снова друг за друга, как и тогда, когда мы побеждали.

Поговорили мы с ребятами после ЦСКА. Немножко я там где-то вспылил. Но там было все напряженно. Хорошо, что отпустило. Хорошо, что мы вместе с командой нашли общий язык: они услышали нас, мы услышали их – и все вместе добились этой очень важной для нас чисто психологически победы. Теперь отдыхаем и готовимся к следующей игре.

Был ли у Ткачева особенный настрой на бывшую команду? Я думаю, что у Володи всегда есть заряженность и настрой на любую команду. Ему нравится играть, он любит хоккей, и ему комфортно быть в нашей команде и вместе с ребятами приносить победы.

Не хотели и не собирались играть вторым номером, старались, наоборот, все делать первыми, выигрывать единоборства и стычки. Где-то СКА зажимал в зоне за счет движения и агрессии. Но я считаю, что мы здорово отвечали и сами брали инициативу в свои руки, тоже доводили шайбу до ворот.

Девять бросков за два периода? Дело в том, сколько в меньшинстве мы играли до того, как сами получили большинство. Конечно, я доволен результатом – что против таких сильных команд мы так играем. Я рад, что команда дала мне эту уверенность и вновь вернула меня на позицию позитивного тренера и позитивного человека», – сказал главный тренер « ».