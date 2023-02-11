«Ак Барс» может лишиться «Татнефть-Арены» в Кубке Гагарина в 2024 году из-за проведения в Казани «Игр будущего»

« » может лишиться «Татнефть-Арены» в Кубке Гагарина в 2024 году.

Как сообщает «Бизнес Online», « » – основной вариант для церемоний открытия и закрытия «Игр будущего» в 2024 году.

Масштабный турнир пройдет в Казани под патронажем вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Его смысл заключается в совмещении видов спорта с их виртуальными аналогами.

«Игры будущего» планируется провести в марте, когда проходят матчи Кубка Гагарина. Даты находятся на согласовании в администрации президента России.

Отмечается, что организаторам «Игр будущего» понадобится занять «Татнефть-Арену» на две с лишним недели.

Таким образом, если «Игры будущего» не перенесут на другую площадку, «Ак Барсу» придется искать другое место проведения домашних матчей плей-офф.