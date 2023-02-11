«Ак Барс» может лишиться «Татнефть-Арены» в Кубке Гагарина в 2024 году из-за проведения в Казани «Игр будущего»

Теги Ак Барс Дмитрий Чернышенко КХЛ Татнефть-Арена Хоккей

«Ак Барс» может лишиться «Татнефть-Арены» в Кубке Гагарина в 2024 году.

Как сообщает «Бизнес Online», «Татнефть-Арена» – основной вариант для церемоний открытия и закрытия «Игр будущего» в 2024 году.

Масштабный турнир пройдет в Казани под патронажем вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Его смысл заключается в совмещении видов спорта с их виртуальными аналогами.

«Игры будущего» планируется провести в марте, когда проходят матчи Кубка Гагарина. Даты находятся на согласовании в администрации президента России.

Отмечается, что организаторам «Игр будущего» понадобится занять «Татнефть-Арену» на две с лишним недели. 

Таким образом, если «Игры будущего» не перенесут на другую площадку, «Ак Барсу» придется искать другое место проведения домашних матчей плей-офф. 

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12 комментариев

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heivani
Что так,завуалированно, ,,Игры будущего,, Надо сразу: ,,Третья Орда,,
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Кавабунга Шреддоголовый
Лысый чернывшенко знает, какой спорт нужен Казани
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Booligan
Можно в Уфе провести, там будут рады 😂
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vizaslayer
А зачем кхл игры, команде на ее арене действительно... идиоты показушные, но грамотно под это пилят бабло.
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-2
-1
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Uriy1337
Что, построить новое сооружение, не могут?
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Ap6y3
Ну это для Казани классическая ситуация. Вспомните, сколько раз Рубин вынужден был играть на старом стадионе из-за того, что на новом проводили соревнования по плаванию, концерты и т.д. Так что ничего нового
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Bot Vinnik
Ответ Михаил Медведь
В Балашиху?)))
В Мытищи, там к плей-офф арена точно освободится
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мик джагер
Пускай на футбольную переносят,... Всё равно она пустует,.. Построили блин, огромную ,а на футбол ходят 100 человек....
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Bot Vinnik
Будущее без настоящего. Так символично и по-нашему
+7
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Михаил Медведь
В Балашиху?)))
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Геннадий Тимченко
Дмитрий Николаевич Чернышенко это именно тот человек, который понимает, какие в будущем игры будут популярны у российских спортсменов👏
+8
0
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Макс Смирнов
Испанский стыд 🤦🏻‍♂️
+13
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