Никитин о матче с «Динамо»: «Каждый должен был внести больше, чем может. На этом делали акцент»

Теги Локомотив травмы Игорь Никитин КХЛ Динамо Александр Елесин Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Динамо» (3:0).

«Тяжелая игра. Первый гол дал определенное преимущество. Третий период – играли по счету. Понимали, что нужно будет хорошо выложиться. Ребята – молодчики, всех с победой.

Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Знали, что все будет зависеть не только от обороны, но и от вратаря с нападающими. Каждый должен был внести больше, чем может. На этом делали акцент. Что-то получилось, а что-то – нет, как всегда.

Мы сумели перебороть желание и искушение оставить силы на потом. Ребята заслужили победу.

Отсутствие Елесина? Саня получил повреждение в прошлом матче. У нас были ребята на замену. Если бы была необходимость, он бы вышел. Мы решили его поберечь», – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей

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